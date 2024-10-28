شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار عبد الشافى فى أرقام بعد قيده بقائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية إعلان مسئولى الزمالك قيد محمد عبد الشافى فى قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك قبل غلق باب القيد، رغم إصابته بالصليبى وخضوعه لبرنامج تأهيلى.

نرصد في السطور التالية ماذا قدم عبد الشافى في مسيرته مع الساحرة المستديرة..

محمد عبد الشافي بدأ مسيرته في فرق الناشئين بالزمالك، ومنها انتقل إلى نادي إنبي لمدة موسمين، ثم انتقل إلى غزل المحلة 3 مواسم.

وعاد شيفو للزمالك، واستمر مع الفريق خمس سنوات، وبعد هذه الفترة انتقل الى السعودية للاحتراف هناك مع فريق أهلي جدة، ولعب معهم 4 مواسم، وتمت إعارته لنادي الفتح لمدة أربعة أشهر قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف أهلي جدة، وتوج بالعديد من البطولات مع أهلي جدة السعودي، وأصبح أول لاعب مصري يحقق جميع البطولات السعودية.

وقرر عبد الشافي العودة إلى الزمالك للاعتزال بين صفوف الفريق الأبيض، وبشكل عام شارك عبد الشافي في 224 مباراة مع نادي الزمالك، حيث سجل 11 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

شارك في 45 مباراة في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين، كما شارك في ثلاث مباريات في السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي عام 2019.

في الدوري المصري، شارك في 194 مباراة مع الزمالك وغزل المحلة، حيث سجل تسعة أهداف وصنع 11 هدفا، وشارك في 23 مباراة في كأس مصر وصنع ستة أهداف.

وخاض عبد الشافي 55 مباراة مع المنتخب الوطني، حيث ساهم في ثلاثة أهداف، وبدأ مشواره مع المنتخب في عام 2009 في مباراة ودية ضد منتخب مالاوي، وسجل أول هدف له مع المنتخب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2010 ضد منتخب الجزائر. شارك أيضا في كأس العالم 2018.

