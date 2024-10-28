شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لازم الأهلاوية يتعلموا الصبر.. وجاهزون للفوز على العين الإماراتي غداً والان مع تفاصيل الخبر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن فريقه خاض مباريات كؤوس منذ انطلاق الموسم، مشدداً على أنه سيحقق الفوز على العين الإماراتى غداً.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفى لمباراة العين الإماراتى، "لم أعد بأي شيء، ولكن لو نظرنا للفترة التي كنا فيها وكلها كانت مباريات كؤوس والدوري كان طويلا فى الموسم الماضي، واللاعبون كانوا بحاجة إلى إعداد".

وأضاف كولر، "معسكر الإعداد كان يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وهذا لم يحدث، واللاعبون كانوا يحتاجون جاهزية ذهنية، وهو ما لم يتوافر، لعبنا مع الزمالك في السوبر الأفريقي ومع سيراميكا والزمالك في السوبر المصري، وأطالب الجميع بالصبر، والمشكلة أن المصريين والأهلاوية لا يعرفون الصبر، والعمل البدني لا يكون معايا وأعمل معهم على الجانب الذهني والفني".

وتابعل كولر، "لعبنا أمام الزمالك بشكل جيد، وهو ما يعطينا فرصة في مباراة العين وبحضور جماهيرنا العظيمة التي ستكون داعما كبيرا لنا في مباراة الغد وسنحقق الفوز على العين".

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الاماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع سمير عدلي مدير المدير الادارى والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية وأحمد الطوخي مسئول التسويق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ووائل محمد واحمد فوزي ومحمد أسامة إداريو الفريق، إلى جانب ممثلين نادي العين الاماراتي الشقيق.

وحضر الاجتماع مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبي استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولي تقنية كرة القدم، وممثلي حقوق البث والنقل التلفزيوني.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.