شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية للاعبي الإسماعيلي في مران اليوم استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز المعاون لحمد الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلاقي الفريق نظيره غزل المحلة، يوم السبت المقبل، على ملعب الإسماعيلية.

وعقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة غزل المحلة فى بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب حمد اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مطالبا اللاعبين بضرورة التحلي بروح الانتصار خلال مباريات الفريق المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبون بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط فى ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

وأكد حمد ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة.