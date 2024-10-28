شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بثلاثية عاشور وتوفيق وعطية فى وسط الأهلي أمام العين والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثلاثى أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور فى خط وسط المارد الأحمر بمباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى الإستفادة من قدرات الثلاثى لمواجهة الغزو الهجومى المتوقع لبطل الامارات لتأمين مرمى محمد الشناوى من إستقبال أية أهداف.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.