شكرا لقرائتكم خبر عن هانى علام يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم هانى علام، رئيس لجنة المسابقات باتحاد المصارعة ، بأوراق ترشحه على رئاسة الاتحاد فى انتخابات الجمعية العمومية المقرر لها 30 نوفمبر المقبل، وذلك فى أول أيام فتح باب الترشح والذى يستمر لمدة أسبوع.

وقام الاتحاد بمخاطبة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بموعد الانتخابات، حتى يتم إرسال تفويضات حضور العمومية للمثلى الهيئات.

ووفقا للتصنيف الذى أعلنته اللجنة الأولمبية، فإن الجمعية العمومية للمصارعة تضم 22 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في العمومية، بخلاف 3 هيئات ليس لها حق الحضور.