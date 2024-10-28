شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة على معلول: "مستحيل تكون دى النهاية ربنا مش هيسيبك" والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مريم الزينى، زوجة على معلول نجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة لزوجها لدعمه بعد قرار القلعة الحمراء بنهاية رحلته مع الفريق.

وكتبت زوجة على معلول عبر إنستجرام، "أغلب وأقرب يلي في مجال خدمتك شغلك يشككو فيك و في إمكانياتك وعزيمتك و قدرتك للعودة و احسن من الاول ايضاً و هذا مما لا شك فيه لأنو ليست مجرد إصابة تعرضت لها و تعرض . لأكثر من هذا اكبر اللاعبين و رجعو للملاعب و كإن شي لم يكن لكن جات معاك انت و ابتدى كل حد يفتي و يتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة . حبيت نقلك انو أنا متاكدة من رجوعك القوي مثل الاول واحسن لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم و طول عمرك كنت مجتهد و مثالي في مجالك و خارج مجالك لأنو ضميرك تجاه الكورة بتاعك كان أكبر همك و ما زال . و اهم حاجة انو ربي شاهد على اجتهادك و عدم تقصيرك في مستحيل انو تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك ، ربي ميسيبش حد يتظلم و هو في قمة إخلاصو و قوتو و عزیمتو و قدرتو . رسالتي ليك انو حتى لو غبت على الملاعب لفترة اعتبرها استراحة محارب و تأكد انك سترجع بنفس السلطة . وحتى لو انتهى النصيب من مكان اكيد ربي كاتب ليك حاجة احسن في مكان ثاني لأنو الكورة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيييييدة من اليوم الي عرفتك فيه عرفت إنسان يتنفس كورة فاعتزالك مش بش يكون غير بعد 3 أو 4 سنوات كيما كنت حاسبتها من قبل و بإذن الله ربي مش بش يخيبني و يخيب ثيقتي وثقة عايلتك و الناس الي تعرف قيمتك... ما زلت مكمل وتفرحنا ببطولاتك و إنجازاتك كيما و عدتنا و انت عمرك ما خيبتني . وفرحتي لما تكمل وعدك ليا بلي نشوفك ديما الفوق و ما تهزك ريح و لا كلام ولا مجرد إصابة اعلنو بيها نهاية تاريخ بالنسبة لي انت أسطورتي وفخري و مازلت بش نتباها بيه مازلت أنا ما شبعتش إنجازات وبطولات و انت عمرك ما رفضتلي حاجة و هذي اهم حاجة ممكن تقدمهالي تو ) الحمد لله هذي فترة بينت الحقيقي من المزيف هذا كان اختبار من عند الله ليك والصبرك و ايضا لاكتشاف معادن البعض فشكرا للمساندين و شكر أكبر للمجاملين . اول مرة تتدخل في مجال الكورة ، اسفة لعدم استاذانك قبل التنزيل على لكن مضطرة للتوضيح".

وحدد مسئولو النادي الأهلي موعد نهاية علاقة النادي مع التونسي علي معلول لاعب الفريق، والذي لم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر في الصيف الماضي وتم تأجيل القرار إلى يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.



وأكد مسئولو النادي الأهلي أن علاقة معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه في يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.



وقضى علي معلول 8 سنوات في الأهلي منذ الانضمام إلى القلعة الحمراء في عام 2016، ومن وقتها صنع تاريخ كبير مع الفريق الأحمر وساهم معه في التتويج بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية.



ويعد علي معلول من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي، وأكثر اللاعبين المحترفين مساهمة في الأهداف مع الفريق الأحمر في الفترة التي قضاها داخل الجزيرة.