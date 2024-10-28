شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يترقب وصول البطاقة الدولية لـ"أوجانا" قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد أوجوتشوكو لويس أوجانا مهاجم الفريق تمهيدًا لمشاركته فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري.

وانتظم اوجانا فى تدريبات الطلائع بعد التعاقد معه لمدة موسم قادمًا من نادي تشرشل براذرز الهندى فى اللحظات الاخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى حيث نجح مسئولو الطلائع فى حجز مكان للاعب على السيستم تمهيداً لوصول بطاقته الدولية.

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى غداً الثلاثاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء على ستاد السويس الجديد فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لحصد نقاط أول مباراة بالدوري.

وأشاد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، بالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خاصة بعد خوضهم معسكر مغلق بالاسماعيلية بجانب عدد كبير من المباريات الودية.

وتعاقد الطلائع مع 5 صفقات فى الميركاتو الصيفى الاخير هم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.