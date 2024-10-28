شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حمد إبراهيم مع لاعبى الإسماعيلى قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة غزل المحلة فى بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب حمد اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مطالبا اللاعبين بضرورة التحلي بروح الانتصار خلال مباريات الفريق المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبون بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط فى ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

وأكد حمد ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة.