مانشستر يونايتد يقيل تن هاغ ويستعين موقتا بفان نيستلروي

الرياص - اسماء السيد - لندن : قرر مانشستر يونايتد التخلي عن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بسبب سوء النتائج في الدوري الإنكليزي والدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.

وقال يونايتد "ترك إريك تن هاغ منصبه كمدرب للفريق الأول... عُيّن إريك في نيسان/أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس كاراباو (الرابطة) عام 2023 وكأس الاتحاد الإنكليزي في 2024. نحن ممتنون لإريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وتابع "سيتولى (الهولندي) رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب موقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم".

وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مني بها يونايتد الأحد أمام مضيفه وست هام 1 2، مكتفيا بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.

ويجد يونايتد نفسه في المركز الرابع عشر بعد 9 مراحل، برصيد 11 نقطة وبفارق 12 عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، فيما اكتفى بثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى في مسابقة "يوروبا ليغ".

ويأمل فان نيستلروي الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين 2001 و2006 وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاغ، أن يخرج "الشياطين الحمر" من كبوتهم خلال فترة توليه المسؤولية موقتا.

ولن يحظى ابن الـ48 عاما بالكثير من الوقت كي يعيد الروح إلى الفريق إذ أن يونايتد مدعو لمواجهة ليستر سيتي الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف تشلسي الأحد في الدوري الممتاز.

ولم تكن إقالة تن هاغ مفاجئة، إذ بدأت ترتسم الصورة منذ أوائل هذا الشهر حين رفض المالك الجديد للنادي الملياردير البريطاني جيم راتكيف ضمان مستقبل الهولندي لاعتباره أن النادي ليس "في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه".

وبدا راتكليف متشائما في حديثه لشبكة "بي بي سي" ولم يكن كلامه مشجعا تجاه المدرب البالغ من العمر 54 عاما والذي أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز ثامنا في أدنى ترتيب للفريق منذ عام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وقال "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. أنا أحب إريك. أعتقد أنه مدرب جيد جدا، ولكن في النهاية، القرار ليس بيدي".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن راتكليف تحدث مع الألماني توماس توخل، مدرب تشلسي وبايرن ميونيخ السابق ومنتخب إنكلترا الحالي، بشأن وظيفة تدريب يونايتد خلال مراجعة الموسم الماضي، قبل أن يجدد الثقة بتن هاغ ويمدد عقده لموسم إضافي بعد الفوز على مانشستر سيتي في نهائي الكأس.

وأكّد راتكليف في حديثه أن أي قرار بشأن مدرب أياكس السابق سيُتخذ بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان أشوورث والرئيس التنفيذي عمر برادة، قائلا "فريق الإدارة الذي يدير مانشستر يونايتد هو الذي يجب أن يقرر كيف ندير الفريق بأفضل طريقة ممكنة من جوانب عديدة".

وأردف "لقد كانا هنا لأسابيع قليلة تقريبا. لم يكونا هنا لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى تقييم الوضع واتخاذ قرارات حكيمة"، مضيفا "هدفنا واضح جدا، نريد إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ومن الواضح أنه ليس هناك حتى الآن. هذا واضح جدا".