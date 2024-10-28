شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يرفض تقسيط مستحقاته بالزمالك وفسخ العقد بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

رفض البنينى سامسون أكينولا ، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الرحيل عن الفريق وتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادى، وذلك بعد إعلان البرتغالى جوميز المدير الفنى عدم الحاجة إلى جهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وعرض مسئولو الزمالك على سامسون فسخ العقد بالتراضى، على أن يتم تقسيط مستحقاته المتأخرة لدى الفريق، إلا أن اللاعب رفض العرض المقدم اليه متمسكا بالبقاء فى الفريق.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على تجميد سامسون أكينيولا، ومنح الأولوية في قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام أشرف في المباريات الرسمية المقبلة له.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.

