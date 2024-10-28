شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام العين الإماراتي غداً والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار نجمه المغربى يحيى عطية الله فى مركز الظهير الأيسر للفريق فى مباراة العين الإماراتى المقبلة، بعد التأكد من سلامته.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وشارك يحيى عطية الله أساسياً فى مباراة الاهلى والزمالك الاخيرة بنهائى السوبر المصري والذى توج المارد الأحمر بطلا له بركلات الترجيح، ولكنه اشتكى عقب اللقاء من ألم فى الضلع وخضع لبرنامج تأهيلى مكثف أثبت جاهزيته للمباراة.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعدما تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.