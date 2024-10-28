شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الموافق 28 - 10 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، وأبرزها، كهربا وداري على رأس 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي غدا، وشيكابالا يغيب عن تدريب الزمالك بسبب الحالة النفسية.

كهربا وداري على رأس 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي غدا

اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، 23 لاعباً لمواجهة العين الاماراتى غداً الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وفد النادى الأهلي يستقبل بعثة العين الإماراتى بمطار القاهرة.. صور

حرص وفد مجلس إدارة النادى الأهلى، ضم محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، على استقبال بعثة نادي العين الإماراتي الشقيق عند الوصول بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام العين وبطل الإمارات بالطاقم الأسود

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ فى بطولة كأس الانتركونتيننتال.

جوميز للاعبى الزمالك: قاتلوا من أجل الفوز فى المباريات

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يغيب عن تدريب الزمالك بسبب الحالة النفسية

حصل محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على أذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بالغياب عن التدريب الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم، الإثنين، استعدادًا لمسابقة الدورى.

بنتايك وشحاتة جاهزان للمشاركة مع الزمالك أمام البنك الأهلي

انتظم محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الله السعيد يترقب جلسة تجديد تعاقده مع الزمالك