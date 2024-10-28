شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بداية استعدادات الزمالك لانطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها أول نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ونرصد فى الأسطر التالية كيف بدأ الزمالك الاستعداد للدورى.

س: ما مدة الإجازة التى حصل عليها الزمالك بعد خسارة السوبر المصرى؟

ج: حصل الزمالك على راحة سلبية من التدريبات بعد خسارة السوبر المصرى أمام الأهلى الذى توج باللقب بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

س: كيف بدأ الزمالك الاستعداد للدورى؟

ج: شهد تدريب اليوم عقد البرتغالى جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين، وحرص المدير الفني للفريق على مطالبة اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشدد على غلق صفحة بطولة السوبر المحلي.

وأكد جوميز، أن روح الانتصار يجب أن تكون موجودة في مباريات الفريق المقبلة من أجل الفوز فى كافة المباريات التي سيخوضها الفريق في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبون بالقتال فى المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط، في ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

واختتم جوميز حديثه بالتأكيد على ثقته فى قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة، والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

س: ما هو مدى استعداد اللاعبين لانطلاقة الدورى؟

ج: شهد تدريب اليوم انتظام محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد وسيدى ندياى رباعى الفريق، فى التدريبات، حيث كان بنتايك وشحاتة يعانيان من إجهاد عضلي بعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في الرأس، واطمأن الجهاز الفني على سلامته، وتماثل ندياى للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في وجه القدم، وشارك المهاجم في التدريبات بصورة طبيعية استعداداً للمباريات المقبلة.

وشارك الرباعى في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، ليتأكد جاهزيتهم للقاء.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك فى بداية الدورى؟

ج: يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة البنك الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة 1 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى بالدوري المصري.

س: وما هو نظام بطولة الدورى فى الموسم الجديد؟

ج: تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.