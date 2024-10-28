شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد مكافآت ضخمة للاعبين لتخطى عقبة العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم لتخطى عقبة العين الإماراتى، خاصة أن الفريق الفائز بالمباراة سيحصل على 2 مليون دولار، فيما يحصل الخاسر على مليون دولار.

ويعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.