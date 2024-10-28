شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وناصر منسى يعودان لصفوف الزمالك أمام المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الزمالك خدمات الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسى لاعبى الفريق خلال 3 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية المقبلة، وفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي "كاف" على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي التي جمعت الفريق أمام الأهلى بإيقاف الثنائى 3 مباريات أفريقية، بخلاف الغرامات المالية.

ومن المقرر أن يعود شيكابالا وناصر منسى للمشاركة مع الزمالك أفريقيا خلال مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى بالجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام على ملعب الأخير يوم 5 يناير المقبل.

ووفقاً لـ جدول مباريات الزمالك بالكونفدرالية، يغيب شيكابالا وناصر منسى عن مواجهات كل من بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية، بينما المصرى في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك للتظلم على العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على النادى وثنائى الفريق على أحداث المباراة التى أقيمت فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وينتظر الزمالك خطابًا رسميًا من الكاف بشأن تلك العقوبات حتى يتم تقديم تظلم رسمى من أجل إعادة النظر فيها وتخفيفها أو رفعها، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء تجد مبالغة فى تلك العقوبات.

وجاءت عقوبات كاف على الزمالك كالتالى:

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.

-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا.

- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب.

- تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حالة تكرار الأحداث.