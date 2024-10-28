شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يستعرض عضلاته: مشوار وطريق طويل فيه تعب وإصرار ومحاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض شريف إكرامى ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عضلاته ومستوى لياقته البدنية التى وصل إليها الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق مسابقة الدورى المقرر لها 30 أكتوبر الجارى.

ونشر إكرامى صورته عبر صفحته على فيس بوك، وعلق عليها: "الموضوع مش مجرد شكل عشان أوصل للمرحلة دي، ده مشوار وطريق طويل فيه تعب و إصرار ومحاولات وخطوات صغيره كل يوم، وأهم حاجة اتعلمتها إن مش مهم الناس هتقول عليك إيه، مش مهم يسقفولك أو يهاجموك، مش مهم الإعلام يشيد بيك أو ينتقدك".



شريف اكرامى

وأضاف إكرامي، "المهم إنك تكون عارف إن ربنا شايف اجتهادك وتعبك، وحاسس بكل لحظة بتعدي بيها، لأن في الآخر هو المانح وهو المانع، وكل حاجة بتيجي من عنده وبوقتها و كل خطوة بنمشيها في طريقنا بتقربنا لحاجات هو كاتبها لينا، وخليك متأكد إن التعب عمره ما بيروح، وإن كل مجهود محسوب عند اللي شايف كل حاجة، لو حد لسه في نص الطريق افتكر إن كل خطوه ليها معني وكل محنه بعدها منحه و إن مفيش تعب بيروح هدر".

ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجت يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2024 - 2025.