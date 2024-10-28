شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة إسماعيل عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة تعيين عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة المصري كعضوة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للعبة.

مارست عايدة إسماعيل الرياضة منذ الصغر فقد مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة بالاسكندرية، وكرة اليد بنادي سبورتنج حتى فريق الدرجة الأولى، وانضمت لمنتخب مصر للناشئات، كما تألقت كلاعبة للتنس وحصلت على العديد من البطولات تحت 15 وتحت 18 سنة وفي مستوى السيدات وكان تصنيفها بين لاعبات التنس بمصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة بسبب عشقها للكرة الطائرة.



جواب الاتحاد الأفريقى

انتقلت عايدة إسماعيل الى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم كما شاركت مع فريق الاهلي بالبطولات الأفريقية للأندية وكابتن فريق النادي الاهلي لعدة اعوام.

كما حصلت على شهادة في التدريب المستوى الدولي الاول وفازت بفريق نادي دلفي الذي تولته تدريبيا ببطولات الجمهورية ثلاث مرات متتالية تحت 18 سنه بنات والثالث على مستوى السيدات وقدمت للمنتخبات المصرية بالمراحل السنية العديد من اللاعبين واللاعبات لمنتخبات كرة الطائرة.

وتستعد عايدة إسماعيل لخوض إنتخابات اتحاد اليد على الرئاسة و جاءت قائمتها كالتالى :

عايدة إسماعيل – رئيس مجلس الإدارة

محمد صادق – نائب رئيس مجلس الإدارة

منى عبد الكريم – أمين صندوق

حسين السرجاني – عضو مجلس إدارة

حاتم شعلان – عضو مجلس إدارة

مصطفى المنيري – عضو مجلس إدارة

هويدا شبل - عضو مجلس إدارة

حمد منصور - عضو مجلس إدارة