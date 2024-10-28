شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يجهز باسم مرسى لقيادة هجوم الطلائع أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، الوافد الجديد باسم مرسى مهاجم الفريق لقيادة خط الهجوم فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري.

ويرغب بسيونى فى الاستفادة من القدرات الفنية والبدنية لباسم مرسى لتعزيز قوة خط هجوم الطلائع بالموسم الجديد.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى غداً الثلاثاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السويس الجديد فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وأشاد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، بالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خاصة بعد خوضهم معسكرا مغلقا بالإسماعيلية، بجانب عدد كبير من المباريات الودية.

وتعاقد الطلائع مع 5 صفقات فى الميركاتو الصيفى الاخير هم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.