شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الأمني لمبارة الأهلي والعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين صباح اليوم باستاد القاهرة الدولي، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين الشقيقين مساء غدٍ ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ووليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني للفريق، والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي، والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية، وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة، كذلك مندوبو نادي العين الاماراتي وممثلي الجهات الأمنية وشركة التأمين الخاصة بالمباراة.

خلال الاجتماع تم مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير وتأمين دخولها بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع fan id، كذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.