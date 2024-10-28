شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام العين وبطل الإمارات بالطاقم الأسود والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ فى بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع سمير عدلي مدير المدير الإدارى والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية وأحمد الطوخي مسئول التسويق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ووائل محمد وأحمد فوزي ومحمد أسامة إداريو الفريق، إلى جانب ممثلي نادي العين الإماراتي الشقيق.

كما حضر مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبو استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولو تقنية كرة القدم، وممثلو حقوق البث والنقل التليفزيوني.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.