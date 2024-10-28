"متأثرا بالسوبر".. شيكابالا يغيب عن مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غاب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مران الفريق الأبيض اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، عقب خسارة بطولة السوبر المصري، أمام الأهلي يوم الجمعة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن "شيكابالا" في حالة نفسية سيئة، وحصل على إذن من الجهاز الفني للغياب عن مران اليوم.

وأضاف المصدر، أن شيكابالا يشعر أنه من تسبب في خسارة الفريق لبطولة السوبر، وهو ما جعله حزين بشدة.

وأتم المصدر، أن جوميز يحاول خروج اللاعب من حالته السيئة والعودة إلى مران الغد، بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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