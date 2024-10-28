شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن تدريب الزمالك بسبب الحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على أذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بالغياب عن التدريب الجماعى للفريق الذى أقيم اليوم، الإثنين، استعدادًا لمسابقة الدورى.

وغاب شيكابالا عن تدريب الزمالك الأول بعد العودة من الإجازة عقب خسارة السوبر المصرى، بسبب معاناته من حالة نفسية سيئة فى ظل خسارة اللقب أمام الأهلى، وإهداره ركلة جزاء.

وفاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 وتوج ببطولة كأس السوبر المصري، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة البنك الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة 1 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".