شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحصّن جوميز ضد إغراءات الرحيل بـ"الصفقة المجانية" والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسئولو نادى الزمالك الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعدما خرجت أنباء بشأن إمكانية رحيل المدرب البرتغالي بعد خسارة بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح.

يأتى ذلك بعد تلقي جوميز عرضا مُغريا من الدوري السعودي، وأكدت إدارة النادي ثقتها في المدير الفني والإبقاء عليه نظراً لقناعة الجميع فى الزمالك بقدراته الفنية وامتلاكه مواصفات تدريبية عالية.

وشددت إدارة الزمالك على أن جوميز لا يفكر هو الآخر فى الرحيل، بدليل تحدثه معها مؤخراً عن رغبته في تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية حالية، حيث يرغب المدير الفني في ضم لاعب حُر بعد إغلاق باب القيد في الدوري المصري.

وقال مصدر في القلعة البيضاء، إن الحديث عن رحيل جوميز مُضحك ولا وجود له على أرض الواقع، فالنادي يرغب في بقاء المدرب، وهي نفس رغبة المدير الفني التي أكدها للإدارة ولوكيل أعماله، رافضاً كل العروض التي وصلته طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة لا يتعامل مع جوميز بالقطعة، ويرى أنه مدرب كبير وصاحب خبرات كثيرة يحتاجها الزمالك في هذه الفترة لذا لا يمكن التفريط فيه بسهولة، وطلب جوميز من مجلس الزمالك التعاقد مع لاعب حر، كما جدد طلب التعاقد مع أوفى إيجاريا الذى سبق وخضع للاختبار في النادي لكنه لم يستكمل الفترة المُحددة للاختبار.