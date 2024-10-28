شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 9 لاعبين من مواجهة العين الإماراتى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 9 لاعبين من مواجهة العين الإماراتى غدًا في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، وهم: "كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية".

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.