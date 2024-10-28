شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يترقب جلسة تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عبد الله السعيد ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجلسة المنتظرة مع مجلس إدارة النادى للاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد.

عبد الله السعيد وتفاصيل العقد مع الزمالك

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على الرتوش الأخيرة للتجديد والمقابل المادى للصفقة، وكذلك مدة العقد الجديد، على أن يكون لمدة موسم واحد فقط، حيث تعاقد معه الأبيض يناير الماضى لمدة موسم ونصف الموسم.

عبد الله السعيد يرحب بالتجديد للزمالك

وكشف عبد الله السعيد للمقربين منه أنه يرحب بالاستمرار مع الأبيض، فى ظل تألقه مع الفريق، ورغبته فى إسعاد الجماهير البيضاء التى تدعم الفريق بقوة فى كل البطولات.

عبد الله السعيد على موعد مع منصب إدارى بعد الاعتزال

واستقر مسئولو نادى الزمالك على التجديد لعبد الله السعيد، وبعد نهاية عقده الجديد يتم تجهيز منصب إدارى له في الزمالك، بحيث يكون مستمرا بالقلعة البيضاء بكافة الطرق.

أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك

عبد الله السعيد يبلغ من العمر 39 عاما، فهو من مواليد 1985، وانضم للزمالك قادما من بيراميدز، شارك مع الزمالك في 26 مباراة ، سجل 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، وتوج معهم بالسوبر الأفريقى.