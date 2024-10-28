شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وداري على رأس 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي غدا والان مع تفاصيل الخبر

اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، 23 لاعباً لمواجهة العين الاماراتى غداً الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وضمت القائمة كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - كريم وليد.

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا بعد عودته للتدريبات عقب أزمته الأخيرة فى السوبر المصري، كما شهدت تواجد المغربى أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.