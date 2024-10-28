شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية اليوم فى الجولة الـ12 بدورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الإثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثانية عشر بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الزمالك مع البنك الأهلى والأهلى مع الجزيرة وسبورتنج مع القناة والزهور مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الطيران وطلائع الجيش مع المعادى ودلفى مع سموحة.

من جانبه، كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر المقبل.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر المقبل فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، والتى كان محددا لهما الثلاثاء الماضى بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.