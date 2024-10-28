شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس الرئيس ببطولة العالم للرماية بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم مسابقة كأس الرئيس ، وهي الانطلاقة الأولى لبداية منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، والتي تستضيفها مصر بدءاً من اليوم الإثنين وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وتقام المنافسات بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهى: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.



منافسات الرماية



إنطلاق الرماية



جانب من البطولة

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.