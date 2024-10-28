شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى مراناً سرياً استعداداً لمواجهة العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

أنهى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، منذ قليل، مرانه الصباحى السري الذى أقيم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة العين الإماراتى.

وحرص كولر على وضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة العين فى المران الصباحى قبل حضور وسائل الإعلام لجانب من المران المسائى المقرر له السادسة مساءً.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.