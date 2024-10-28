شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخصص جانبا من مران الأهلي اليوم للتدريب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

يخصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جانباً من مران اليوم الاثنين لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، تحسباً للجوء إليها فى مباراة العين الإماراتى.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته فى السادسة مساء اليوم، الإثنين، لمواجهة العين الإماراتي غداً فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها الفريق الأحمر من أجل حسمها والصعود إلى نصف النهائي وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف نهائي البطولة.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.

ويقام مران الأهلي الختامي السادسة مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة، بينما يقام تدريب العين الإماراتي في الثامنة مساء الليلة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لمباراة العين بدراسة فيديوهات فريق العين في مبارياته الأخيرة، خاصة مباراته أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراته الأخيرة أمام دبا الحصن في الدوري الإماراتي، للوقوف على طريقة وأسلوب لعب الفريق الإماراتي تحت القيادة الفنية للمدرب كريسبو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة وتخطي عقبة العين.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.