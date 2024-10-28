شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ورقة كولر الرابحة فى وسط ملعب الأهلي أمام العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاستعانة بجهود عمرو السولية قائد خط وسط الفريق فى مباراة العين الإماراتى القادمة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

عمرو السولية بديل فى تشكيل الأهلي أمام العين

ويرغب كولر فى الدفع بعمرو السولية بديلا فى الشوط الثانى من المباراة للاستفادة من خبراته الكبيرة مثلما حدث فى نهائى السوبر المصري أمام الزمالك، حيث شارك اللاعب فى الشوط الثانى وتمكن من السيطرة على خط وسط الفارس الأبيض ومنعه من الوصول لشباك محمد الشناوى.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.