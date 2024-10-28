شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول الأكثر إحرازًا للأهداف في قائمة أجانب الأهلي بعد إعلان رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي أن علاقة التونسي على معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه فى يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.

علي معلول بدء مسيرته مع الأهلي 2016

علي معلول بدأ مسيرته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء، حيث خاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة فى مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

علي معلول قصة نجاح مع الأهلي

النجم التونسي علي معلول نجح في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

علي معلول وألقابه مع الأهلي

وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.