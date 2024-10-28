شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات الكانوي والكياك بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الاتحاد المصري للكانوي و الكياك ، مساء الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لفترة جديدة من 2024 حتى 2028. وتقدم في منصب الرئيس كل من اللواء أحمد كامل، ود عمرو تمراز، أعضاء مجلس الإداره مجلس الإدارة الحالي.

وفي منصب نائب الرئيس، تقدم له العميد الدكتور خالد سمير، واللواء وسيم شاهين.

أما في منصب أمين الصندوق، فقد تقدم كل من الأستاذ الدكتور عادل مكي و هيثم ثروت بأوراق ترشحهما.

كما تقدم 8 أشخاص لعضوية المجلس، وهم : مصطفى حسن صالح، سامح عبد العزيز جاد، أحمد إسماعيل السيد، ممدوح مجدي العفيفي، عبير عزت السروري، عزة عبدالمنصف، سارة جمال، وأحمد وجدي .

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكانوي والكياك يوم 30 نوفمبر المقبل، بحضور 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت هي نادي يخت الجيزه ، نادي الشرطه ، نادي المصري للتجديف ، نادي المقاولون العرب ، نادي الكهرباء ، نادي صيد الإسكندريه ، نادي البنك الأهلي ، نادي تجديف أسوان ، نادي السلام بور سعيد ، نادي تجديف بور سعيد .



وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر، أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.