شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، اليوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من دورى nile للموسم الجديد.

ومنح حمد إبراهيم اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد عودة الفريق من قطر بعد انتهاء معسكره الخارجى الذى استمر 10 أيام وتخلله 3 مباريات ودية.

وخاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، التى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.

ويستضيف الإسماعيلى فى أول مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية.