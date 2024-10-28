شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات فى حصاد اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافسات اليوم الثانى من منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى تقام بالإسماعيلية، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، تحقيق 4 ميداليات على مستوى منافسات الناشئات تحت 13 وتحت 17 سنة.

الميداليات التى تم تحقيقها مقسمة إلى فضيتين وبرونزيتين، حيث حصدت ندى البدوي الميدالية الفضية لمنافسات تحت 13 سنة وتوجت نور صلاح بفضية تحت 17 سنة، بينما فازت كل من ملك صلاح ودارين عبدالسلام ببرونزيتي تحت 13 سنة.

ويشارك في بطولة مصر الدولية 16 دولة هم كلا من لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا، بالاضافة إلى مصر المستضيفة.

ومن المنتظر أن يكون اليوم هو اليوم الختامي والثالث لمنافسات الناشئات على أن تنطلق منافسات الناشئين بداية من بعد غد الأربعاء.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.