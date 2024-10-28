شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي سيدي ندياي ينتظم فى تدريب الزمالك بعد الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في وجه القدم، وشارك المهاجم في التدريبات بصورة طبيعية استعداداً للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخري، ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في أرضية الملعب قبل انطلاق الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين ومنحهم بعض التعليمات قبل خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.