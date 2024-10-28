شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فيجانا التنزانى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق سيدات سلة الأهلى، اليوم الاثنين، نظيره فيجانا التنزانى بالتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التي تقام بمدينة زنجبار بتنزانيا، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي كالتالي: دينا عمرو - نادين السلعاوي - رنيم محمد - ريم موسى - رضوى محمد - فريدة وائل - ميرال أشرف - يارا أسامة - جايدة خالد - تمارا نادر - نديوما كان - باولينا هيرسلير.

كانت مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادى، ورئيسة البعثة قد حرصت على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الفريق والاطمئنان من الجهاز الإداري ‏على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه‎.‎

