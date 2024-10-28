شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يواصل التأهيل فى تدريبات الزمالك.. وسليمان يجتمع مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - أحمد طارقالإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:57 ص
وتواجد عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري، وعقد أحمد سليمان جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للاطمئنان على الفريق ومعرفة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقيّد مسئولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي في قائمة الفريق المحلية بشكل رسمى قبل غلق باب القيد الصيفي، وذلك بعد رفع اسم اللاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
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