شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يواصل التأهيل فى تدريبات الزمالك.. وسليمان يجتمع مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، على التواجد في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري، وعقد أحمد سليمان جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للاطمئنان على الفريق ومعرفة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما سبق وخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

وقيّد مسئولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي في قائمة الفريق المحلية بشكل رسمى قبل غلق باب القيد الصيفي، وذلك بعد رفع اسم اللاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.