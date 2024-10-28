شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2007 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2007 اليوم، الاثنين، مع الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي 2007 مباراة الديربي أمام الزمالك وهو يسعى لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على صدارة ترتيب البطولة التي يحمل لقبها والتي تُوج بها في المواسم الثلاثة السابقة على التوالي.

ويمتلك أهلي 2007 في رصيده 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي أخصائي التدليك.