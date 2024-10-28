أيمن منصور "لمصرواي": "منافسة الموسم الجديد شرسة.. ومودرن هيرجع للبطولات الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق أيمن منصور عضو مجلس إدارة موردن سبورت على شكل الدوري المصري الممتاز الجديد 2024/25.

وقال أيمن منصور "لمصراوي": "بإذن الله هنعمل موسم كويس وعندنا ثقة كبيرة في دكتور وليد ومجلس الإدارة، تعاقدنا مع لاعيبة كتيرة وكوالتي عالي نظرا لاحتياج الفرقة".

وأضاف: "معانا كابتن طلعت يوسف مدير فني محترم وعنده خبرة كبيرة جدا في الدوري المصري، وإن شاء الله يبقى موفق في الفترة المقبلة".

وأوضح: "الموسم الجديد غير أي موسم بسبب الشكل الجديد، والمنافسة هتبدأ من اول مباراة وعاملين حسابنا على كدة، ومفيش حاجة اسمها فريق صغير وكبير".

واختتم عضو مجلس مودرن: "في ظل الشكل الجديد للدوري هتبقى المنافسة شرسة من البداية، وبإذن الله هنرجع تاني البطولة الإفريقية وده اللي بنسعى له".

يُذكر أن أيمن منصور سبق له أن كان لاعبا في نادي الزمالك خلال الفترة من 91 حتى 97.

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