شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بالسوبر المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المحلي للمرة 12 فى تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري 2-0 فى مثل هذا اليوم 28 أكتوبر 2022.

أقيمت المباراة باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وأحرز برونو سافيو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، وعزز كريم فؤاد النتيجة بالهدف الثاني فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفشل الزمالك الذي فاز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي في حصد اللقب الخامس في المسابقة والأول منذ عام 2020.

ولعب الأهلي المواجهة بصفته وصيف آخر نسخة من بطولة كأس مصر.

وإجمالا توج الاهلى بـ153 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.