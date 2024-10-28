شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

ويعود الزمالك للتدريب بعد الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق بقرار من البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق، الذى منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولة السوبر المحلى التي خسرها الأبيض أمام الأهلى بركلات الترجيح.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك لقب السوبر المصرى أمام الأهلى بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.