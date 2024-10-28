شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعين "معد نفسي" للفريق.. ويبدأ مهامه بعد مباراة العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع عماد فاروق نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالنادي، من أجل الانضمام إلى جهاز الكرة القدم ليتولى منصب المعد النفسي للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

يذكر أن الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي السابق للأهلي قد رحل عن منصبه بعد نهاية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا يزال هذا المنصب خاليا.

يشار إلى أن عماد فاروق لديه دكتوراه في علم النفس الرياضي والاجتماعي، ومن المنتظر أن يقدم الإضافة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعقد عماد فاروق جلسة مع كولر، وتم الاتفاق على خطة العمل في المرحلة المقبلة، على أن يبدأ مهام عمله بعد مباراة العين الإماراتي.

وفضل مسئول النادي الأهلي وجود عماد فاروق؛ لأنه كادر أكاديمي ويستوعب جيدًا الأمور جيدًا من الناحية الرياضية، ويسهل مهمته مع لاعبي الأهلي.