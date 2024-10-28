الامارات | شرطة دبي تنظم سباق الروح الإيجابية الأول للدرّاجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت شرطة دبي، ممثلة بإدارة نادي ضباط الشرطة، سباق الروح الإيجابية الأول للدرّاجات الهوائية، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع، بمشاركة واسعة من المتسابقين من المجتمع المحلي عبر سبع جولات للرجال وجولتين للنساء.

وأوضح مدير تطوير مشاريع نادي الضباط، الرائد عادل محمد حسن، أن السباق يأتي ضمن جهود الشرطة لتشجيع نمط الحياة الصحي والنشاط البدني، بالتزامن مع انطلاق الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة 30×30، الذي يهدف إلى حث الأفراد على ممارسة 30 دقيقة من الرياضة يومياً على مدار 30 يوماً.

وأكد أن السباق يهدف أيضاً إلى ترسيخ قيم التعاون والإيجابية، وتشجيع أسلوب الحياة المتوازن الذي يجمع بين الرياضة والتغذية السليمة.

كما شارك في السباق فريق من 16 ممرضاً وسيارتي إسعاف، لضمان سلامة الجميع، وحظيَّ بدعم أكثر من 23 شركة محلية متخصصة في مجالات الدرّاجات والمشروبات الرياضية والمياه النقية والأغذية الصحية، ما أسهم في إثراء تجربة المشاركين، وتعزيز تفاعل الجمهور.