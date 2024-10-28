شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرسم خطته مع الأهلى على تقليل خطورة "رحيمى" فى مباراة العين والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكثر من سيناريو بشأن مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، من أجل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورة بطل الإمارات وتعطيل مفاتيح لعبه.

ويفكر كولر في تقليل خطورة النجم المغربي سفيان رحيمي باعتباره أهم اللاعبين في صفوف العين، حيث يدرس وضع رقابة لصيقة على اللاعب المغربي بحيث يكلف لاعب محدد بمراقبته طوال الـ90 دقيقة أو يتناوب أكثر من لاعب بمراقبته وفقا لتحركاته داخل الملعب مثل كرم توفيق وياسر إبراهيم ومروان عطية.

كما يخطط كولر لتضييق المساحات أمام النجم المغربي للحد من خطورته وعدم ترك المساحات التي تمكنه من تهديد مرمى محمد الشناوي، أو سحب أحد لاعبي الوسط للعب جهة اليمين وهي المنطقة التي يتحرك فيها رحيمي داخل الملعب، في ظل تميله للعب في مركز الجناح الأيسر ومنها يدخل لعمق الملعب.

على جانب آخر، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.