شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وأشرف داري في قائمة الأهلي لمباراة العين بكأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة فريقه التي ستخوض مباراة العين الإماراتي مساء الثلاثاء في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الأهلي عودة محمود كهربا بعد قرار العفو عنه وانتظامه في التدريبات الجماعية، وكذلك أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة وعمر الساعي، بينما تم استبعاد يوسف أيمن بسبب بروتوكول الفيفا الخاصة بمنح اللاعب 6 أيام حال إصابته بارتجاج في المخ.

كما تم استبعاد خالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية، ومحمد هاني وكريم فؤاد للإصابة وعلي معلول بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وجاءت قائمةة الأهلي لمباراة العين الإماراتي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - كريم وليد

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا