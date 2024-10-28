شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: قرار رحيل معلول عن الأهلى لصالح الطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، حقق مشوارًا ناجحًا على المستويين الفني والأخلاقي، طيلة مسيرته.

وأضاف أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي فضّل رحيل علي معلول، وهو في أفضل حالاته، فضلًا عن عدم مكان لمحترف ليبقى معلول.

وأشار أبو مسلم، إلى أن هذا القرار فيه مصلحة علي معلول وكذلك النادي الأهلي، خاصة أنه لا يضر الطرفين، بينما إدارة النادي ستقدر اللاعب بأن تنهي مسيرته بالشكل الأفضل بمباراة اعتزال تليق بقيمته، إذا قرر اللاعب الاعتزال.

وأوضح أن معلول يتميز بالذكاء والسرعة، فضلًا عن أنه يمتلك ميزة التهديف، كاشفًا عن معلومة لديه بأن معلول قد ينتقل إلى الدوري القطري بعد الرحيل عن الأهلي.