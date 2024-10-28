شكرا لقرائتكم خبر عن نجم العين السابق: سنفوز على الأهلى فى القاهرة.. واللاعبون لا يخافون من الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث معتز عبد الله حارس منتخب الإمارات ونادي العين السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي ضد العين ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال معتز عبد الله، في تصريحات تليفزيونية: "العين حاليًا يقوم ببناء فريق من الشباب ويحتاج إلى وقت من أجل الانسجام، الجماهير تنتقد هذه الاستراتيجية والمدرب كريسبو بسبب الأداء والنتائج".

وأضاف: "الأهلي يتعامل بشكل مميز في البطولات الخارجية، نحن نعرف قيمة المارد الأحمر، المباراة ليست سهلة وإذا استهتر الأهلي بالمواجهة سوف يخسر في استاد القاهرة".

وتابع: "لاعبو العين لن تخاف من الجماهير في استاد القاهرة نحن نلعب ضد أندية كبيرة في آسيا بملاعب يتواجد بها 80 ألفا و90 ألف مشجع، قادرون على إحراج النادي الأهلي كما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري أن فريق العين سوف يفوز على الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضد الأهلي، ويصعد للدور المقبل من بطولة كأس الإنتركونتيننتال".