شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد: مباراة الأهلى مصيرية للعين والجماهير الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل أحمد قائد العين الإماراتي السابق، أن فريقه أحد أقوى الأندية في آسيا والوطن العربي، مشيرا إلى أن مباراة العين والأهلي ستكون قوية.

وقال إسماعيل أحمد قائد العين الإماراتي السابق، في تصريحات لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إن مباراة الأهلي مصيرية للعين والجماهير الإماراتية، مؤكدا أن المارد الأحمر يمتلك لاعبين دوليين على مستوى عال.

وأشار إسماعيل أحمد إلى أن العين الإماراتي سيواجه الأهلي أفضل الأندية العربية، موضحا أن الدفاع المنظم سيكون بداية للهجوم القوي في لقاء الأهلي والعين.

وأضاف قائد العين السابق، أن حسين الشحات لاعب جيد وأضاف الكثير للعين الإماراتي، مؤكدا أنه يتمتع بأخلاق طيبة.

ويستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة العين الإماراتى فى إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى.