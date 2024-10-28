وليد دعبس "لمصراوي": "اتحاد الكرة محتاج إحلال وتجديد.. وعايزين نبقى موجودين في المثلث الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

علق رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، على شكل ونظام الدوري المصري الممتاز الجديد، وماذا يحتاج اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد دعبس "لمصراوي": "موسم بنظام جديد بعد موافقة جميع الأندية المشاركة، واتمنى يكون سيزون سعيد وقوي واستثنائي قبل ما نرجع للشكل القديم".

وأوضح: "سياستنا هي التعاقد مع اللاعبين المميزين صغار السن، وعملنا عملية إحلال للفريق، إحنا كإدارة شايفين أن الفرقة لازم تكون معدل أعمارها صغير".

وتابع: "زي ما موجود لاعيبة عالمية عندها 19 و20 سنة في منتخباتهم، وبالتالي لازم نشتغل على الكلام ده، وكرة القدم تحتاج السن الصغير مع وجود عناصر خبرة".

وزاد: "في الموسم الجديد للدوري المصري بنسعى نبقى موجودين في المثلث الذهبي مش المربع".

وأردف: "اتحاد الكرة محتاج مجلس جديد زي ما بيحصل في الأندية كل فترة، إحلال وتجديد زي ما بيقولوا، ممكن يبقى موجود كام عنصر من القديم مع وجوه جديدة".

واختتم رئيس نادي مودرن سبورت: "عملنا 16 صفقة للموسم الجديد ممكن ميبقاش ليهم دور فوري، لكن مع الوقت هيبقوا جزء كبير من فريقنا".

الجدير بالذكر أن مودرن سبورت أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المصري صاحب المركز الرابع.

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